Trastienda de la Champions: Festejo con polera incluida del Real Madrid, duelo de hinchadas y la revancha de Navas

Todo alegría en Madrid, es que el Real Madrid se metió en la final de la Champions League y está a un paso de conquistar la 13ª corona europea de su historia, tras haber eliminado al Bayern Munich en semifinales.

Estuvimos en el estadio Santiago Bernabéu y esto fue lo que ocurrió.

“A por la 13”: La camiseta que demuestra la seguridad del Madrid en Champions

Término del partido con el 4-3 a favor del Real Madrid en el global y la explosión total del Santiago Bernabéu. Aficionados por un lado y los jugadores en la cancha, todos gritando felices por llegar a su tercera final consecutiva en la máxima competición. Expectación hasta el final, sin embargo, pareciera que desde el plantel merengue no tenían dudas de la clasificación y esto quedó de manifiesto apenas terminó el encuentro cuando se pusieron unas camisetas con la leyenda “A por la 13”, con la fecha de la final de Kiev el 26 de Mayo.

Sergio Ramos instó a sus compañeros a unirse a los aficionados y juntos entonaron animadamente, “Somos los reyes de Europa” y “Cómo no te voy a querer”, en un coro de gloria europea, con el capitán tomando el micrófono y alentando a todos en el coliseo madrileño.

Keylor quiere ser merengue por toda la vida

Jornada para enmarcar, figura del encuentro con atajadas casi imposibles y el cariño palpable del público. Keylor Navas se dejó querer en su noche de gloria, en la que todas las voces críticas quedaron silenciadas y el pedido, incluso desde adentro del club, de otro arquero para el plantel merengue (Kepa del Athletic ha sonado todo el año) se diluye entre sus guantes.

Tan feliz estaba por su actuación consagratoria que lanzó un pedido a la directiva: “Aquí tienen el nuevo portero, me corte el pelo, soy otro (entre risas). Siempre he dicho que estar acá es un privilegio, con solo entrenar, pero no todos piensan lo mismo. Si pudiera seguir lo haría toda la vida, me retiraría con el Madrid”, dijo antes de retirarse en su mejor noche.

“Defendamos el trono conquistemos la gloria”

Del hincha del Real Madrid se puede decir todo con respecto a su arrogancia, sin embargo, cuando tiene que apoyar no se guarda nada. Tras una impresionante bienvenida al bus del equipo en la Plaza Sagrados Corazones, en el Santiago Bernabéu el aliento fue ensordecedor desde el minuto uno. Deleite para los oídos con el himno y la presentación de los jugadores. Además de un “Tifo” gigante con la leyenda, “Defendamos el trono, conquistemos la gloria”. Metieron presión al rival que lo sintió (error garrafal de Tolisso incluido) y con el triunfo en la serie se desparramaron a celebrar en las calles una nueva final, hasta llegaron a las Cibeles algunos que destacaron a sus favoritos: Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema y Keylor Navas se llevaron las alabanzas.

“Así gana el Madrid”: La burla de los hinchas del Bayern

Una nueva jornada de calamidades arbitrales marcó el protagonismo del árbitro Çüneyt Çakir, que se comió dos penales a favor del equipo de Munich y desató la furia de su hinchada. Los alemanes llegaron en masa a la capital española desde temprano y monopolizaron las cervezas de los locales aledaños al estadio. Sin problemas llegaron al Bernabéu y vivieron con todo el encuentro. Entre los lienzos una bandera chilena haciendo de marco de la escena de rabia que finalizaron los aficionados con un impecable castellano y el grito: “Así, así, así gana el Madrid”.