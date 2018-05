Un golpe tiene en duda a David Llanos en la UC

La Universidad Católica de Beñat San José no ha podido contar con plantel completo en sus últimas presentaciones y ante Huachipato no sería la excepción, ya que el delantero David Llanos se encuentra en duda y no llegaría al compromiso que se jugará el sábado a las 20:00 en San Carlos de Apoquindo.

El propio director técnico del líder del Campeonato Nacional 2018 explicó en la conferencia de prensa de este jueves que Llanos "el otro día sufrió un golpe en el isquiotibial, estaría en duda y tenemos que ver cómo evoluciona. Hoy por hoy es duda".

En contraparte, el defensa Branco Ampuero, quien fue baja ante Audax y San Luis por un desgarro en el aductor derecho, ha podido trabajar sin inconvenientes en la presente semana de trabajo, por lo que podrá ser considerado para el cotejo ante los acereros.

Además el lateral izquierdo Germán Voboril, quien no pudo actuar ante Audax, San Luis y O'Higgins por un desgarro en el cuádriceps izquierdo, se encuentra en una situación similar a la del ex Antofagasta, aunque aún debe ser sometido a una evaluación final para ver si está en condiciones de ser citado.