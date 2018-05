Valdivia y el reñido triunfo de Colo Colo ante Delfín: "Sufrimos de inocentes, de confiados"

Jorge Valdivia, la figura de Colo Colo en el reñido triunfo 2-1 como visita sobre Delfín por la Copa Libertadores, reconoció que el Cacique terminó sufriendo más de la cuenta en el estadio Jocay de Manta, después de exhibir un sólido nivel en el primer tiempo.

"Creo que hicimos un primer tiempo extraordinario, presionamos cuando tuvimos que presionar, matamos cuando tuvimos que matar, al final sufrimos de inocentes, de confiados, sufrimos mucho, creo que eso pasó porque teníamos un hombre más y estábamos 2-0", sostuvo el Mago en la transmisión oficial de Fox Sports.

"En el segundo tiempo no repetimos lo que hicimos en el primer tiempo, eso nos llevó a sufrir más de la cuenta, pero creo que hicimos un partido inteligente y ganamos que es lo más importante", continuó con su análisis el 10 de los albos.

Además, Valdivia recalcó que la visita a Manta "fue demasiado extraña, llegamos y se cortó la luz, estábamos a full con la concentración, estábamos desesperados por jugar y pasó lo del corte de la energía, pero después nos concentramos rápido y nos pusimos a mil con lo que significaba el partido".

Después, en conferencia de prensa junto a Héctor Tapia, el Mago se desahogó tras las críticas que recibió: "Esto es un tapabocas a todos los que me critican por la intensidad y la edad. Me entregué al máximo. Me trataron de viejo, que no tenía intensidad. Yo le agradezco a mis compañeros, a Héctor, a mi familia y a mi hijo porque después del partido con Delfín en Santiago no me saludó y le dije que haría todo lo posible por ganar el clásico y el partido de vuelta".

Y para lo que viene, el volante dijo que "si jugamos de la forma que lo hicimos hoy, concentrados y dispuestos, tenemos que estar tranquilos. Con esa entrega, lucha y fútbol, que pase lo que pase. Es nuestra intención clasificar, pero si pasa lo contrario, tendremos que quedar tranquilos porque hicimos todo lo posible".