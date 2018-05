Pablo Guede no se olvida de Colo Colo y envía sus "felicitaciones" por el triunfo ante Delfín

Quiero compartir con todos los Colocolinos, esta placa que me mando un amigo de Valladolid, la cuál está en el estadio donde David Arellano jugó su último partido, y en el día de hoy se cumplen 91 años de su fallecimiento. Felicitaciones a todos los jugadores por el triunfo de ayer.

