Rangers FC confirmó a la leyenda Steven Gerrard como su nuevo entrenador

El club escocés Rangers FC anunció al ex futbolista e ídolo de Liverpool, Steven Gerrard, como su nuevo entrenador para la próxima temporada 2018-2019 en Europa. La escuadra de Glasgow publicó la información este viernes en redes sociales, acompañada de las primeras declaraciones del ex mediocampista.

"Estoy honrado de convertirme en el próximo entrenador de Rangers. Tengo un enorme respeto por este club, su historia y tradición", señaló Gerrard al sitio oficial de su nuevo club.

"No puedo esperar para comenzar este nuevo viaje, en el que quiero construir sobre las muchas satisfacciones que el club ha alcanzado", agregó la leyenda de los Reds tras su oficialización.

Rangers FC y Gerrard acordaron un vínculo válido por los próximos cuatro años, y luego de un espectacular recibimiento que tuvieron para el ex capitán de la selección de Inglaterra.

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018