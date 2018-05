Rueda deja fuera a los históricos para los amistosos de la Roja ante Serbia y Polonia

El entrenador de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, descartó la convocatoria de los jugadores históricos de la selección chilena en los próximos partidos amistosos de junio, ante Serbia y Polonia.

El colombiano aseguró que en su planificación quiere darle descanso a las grandes figuras del equipo, pensando en conseguir otros nombres que se sumen al proceso del equipo.

"No van a estar Claudio ni ninguno de los jugadores consagrados en los próximos amistosos. Es mi estilo no singularizar, en la próxima semana lanzaré la convocatoria de los que van a estar y los que no para los amistosos", dijo a radio Bio-Bío.

Esos serían Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, entre otros.

Esos serían Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, entre otros.

Rueda se refirió a lo sucedido con Universidad de Chile y Colo Colo antes del Superclásico, que no quisieron prestar a sus convocados para el segundo mini-ciclo de trabajo en Juan Pinto Durán.

Rueda se refirió a lo sucedido con Universidad de Chile y Colo Colo antes del Superclásico, que no quisieron prestar a sus convocados para el segundo mini-ciclo de trabajo en Juan Pinto Durán.

"No me equivoqué (en llamarlos), esto estaba planificado y avisado. El resultado del clásico lo dijo todo. Lo mejor para un jugador es ir a la selección. Mejor que no vinieron porque así no tuvimos que ver nada con esos resultados y con los resultados posteriores", dijo.

"Nosotros damos el ejemplo de Alexis Sánchez, que tenía la duda pero vino a la selección y ahora es otro",añadió el colombiano.

En esa línea, Rueda indicó que "hay un mensaje de buena intención, de respeto. En ningún momento vamos a chocar con los clubes, yo a través de la selección soy empleado de los clubes. La ANFP va a tomar correctivos".

"Esto es un gana-gana: el jugador que viene se llena de confianza, se expone mediáticamente. Si los clubes piensan en grande, sin mezquindad, si pensamos en los que vinieron, ¿qué rendimiento dieron? (Pablo) Galdames, (Luis) Pavez, (Pablo) Aránguiz vinieron acá, trabajaron con nosotros y el próximo fin de semana fueron figuras", afirmó.