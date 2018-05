Beñat San José festeja el momento de la UC y manda aviso: "Somos un equipo en formación"

Beñat San José, entrenador de Universidad Católica, está muy feliz. El gran arranque de la UC que lo tiene de cómodo líder del Campeonato Nacional es una razón fuerte para que el español esté en lo más alto.

El vasco se lo toma con calma, tras haber vencido a Huachipato por 3-1 y haber sumado 31 puntos en el torneo, sacando una cómoda ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

"Nosotros vemos que tenemos un gran plantel, que entrena muy bien, y donde han participado casi todos, es algo que tiene su riesgo, pero lo hacemos porque creemos que es el mejor momento para competir. Es un gran orgullo tener este plantel, con muchos jóvenes y sabemos que tenemos que pelear cada partido, pero tenemos un equipo en crecimiento", dijo el DT al CDF, consultado de los constantes cambios que hace al equipo titular.

"Tenemos un equipo en formación, con chicos muy jóvenes, y soy un entrenador que trabaja por el bien del club, no porque digan si soy ofensivo o no, trabajamos mucho y estoy muy orgulloso de este equipo, porque tenemos muchas formas de jugar y no una sola", expresó al momento de ser consultado por las críticas sobre el estilo que tiene su equipo.

Además, cuando le dijeron que un hincha le puso su nombre a su camiseta, Beñat indicó que "todo es esto gracias a los jugadores, ellos son los que hacen todo, yo le agradezco al aficionado, me tiene muy emocionado".

Y del clásico con la U expresó que "creo que los clásicos no entienden de momentos de forma de ningún equipo, son partidos maravillosos, a mi me encantan enfrentarlos, jugamos contra un gran club, con un gran historial".

"Tenemos un arma especial jugar en casa, es increíble tener a favor toda esta gente, nos enfrentamos a un grande, igual que nosotros, es un hecho especial de cada momento", añadió.

Finalmente, Beñat consideró que "Católica es un club especial, donde debes jugar con chicos de casa, pero es un hecho maravilloso, hemos desarrollado un juego muy completo, diferente y que vamos progresando, creo que vamos a progresar con el tiempo".