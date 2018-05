Sin Brian Fernández también gana: La Calera salta al tercer lugar tras vencer al colista Audax

Unión La Calera venció 1-0 a Audax Italiano y sigue en racha en el Campeonato Nacional. Un gol de Mariano Barbieri (84') le dio la victoria a los cementeros, que son terceros junto con Deportes Antofagasta.

El cuadro de Víctor Rivero viene en llamas, sumando su cuarta victoria en los últimos cinco partidos incluyendo la espectacular goleada 6-1 que consiguió ante Universidad de Chile.

Pese a que no contó con su gran figura Brian Fernández -el argentino tuvo un problema personal, su esposa tuvo inconvenientes con su embarazo- no perdió el tono y se mostró muy superior a un elenco itálico que sigue perdido y sin ideas. La llegada de Juan José Ribera no le ha cambiado la cara a los verdes, que aún no consiguen un triunfo con el Coto en la banca.

Cuando parecía que todo se iba en cero, apareció Barbieri a los 84' para conectar un centro de Gonzalo Abán y derrotó la resistencia de Nicolás Peric. El argentino rompió el empate y lo celebró con todo, sacándose la camiseta.

Con la victoria, los de Víctor Rivero subieron a la tercera posición con 22 puntos, al igual que Deportes Antofagasta, pero con mejor diferencia de gol.

Por su parte, los itálicos siguen complicados y están colistas con siete puntos junto con Everton y Deportes Temuco.

En la próxima fecha, Unión La Calera jugará el clásico de la quinta región interior ante San Luis, mientras que Audax Italiano recibirá a Unión Española en La Florida.