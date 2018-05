NBA: Houston Rockets aplastó a Utah Jazz tras soberbia actuación de Harden y Gordon

James Harden y Eric Gordon se anotaron con 25 puntos cada uno para encaminar a Houston Rockets a un triunfo de 113-92 sobre Utah Jazz y quedar 2-1 en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

"Barba" Harden anotó 25 unidades y además se inscribió con 12 asistencias. En tanto Eric Gordon también aportó 25 puntos y Chris Paul finalizó con 15 tantos, siete rebotes y seis asistencias por los Rockets.

Los Rockets atacaron a Jazz por todos lados para llegar a los 70 puntos antes del medio tiempo. Cuando Utah salió a defender a Houston en el perímetro, los Rockets respondieron con una serie de clavadas y bandejas. Cuando Jazz protegió el aro, los Rockets consiguieron triples para mantener en jaque a los locales.

El cuarto juego se disputará este domingo en el Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City.

Eric Gordon is leading the charge at the break with 17!#Rockets | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/OdaGyVie3Z

— NBA (@NBA) May 5, 2018