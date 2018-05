Revelación chilena en México confirma su nominación a la Roja de Rueda

El delantero nacional Víctor Dávila, que brilla en el Necaxa de México y fue la gran revelación chilena en la Liga MX, confirmó que fue convocado para la Roja jugará en junio ante Serbia y Polonia.

"Me llamaron desde la selección y ahí me comunico con Reinaldo Rueda y me comenta que estoy nominado. Yo le dije que esta a toda disposición. El llamado fue corto y preciso. Me dijo que el 14 debo estar allá", dijo el ex Huachipato.

En esa línea, Dávila explicó en conversación con el diario La Estrella de Iquique que "estaba esperando con ansias este llamado. Desde que tuve la conversación con el profesor Rueda, lo que más quería escuchar era este llamado a la selección".

"Gracias a Dios me llamó directamente él y ahora me toca partir el 14 para estar disponible para los amistosos", añadió pensando en los duelos del 4 de junio (Serbia) y 8 de junio (Polonia).

Además, el puntero destacó que "el profesor Reinaldo Rueda dijo que está pensando en traer nuevos proyectos y la verdad me siento identificado con este llamado".

"Espero responder así como él me está dando la oportunidad de estar allá con los jugadores experiencia y categoría. Será algo muy lindo y espero seguir yendo a la selección y poder cumplir un sueño que es poder estar en el próximo Mundial", sentenció.