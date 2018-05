La confesión del histórico Van Nistelrooy: "Siempre he sido muy fans de Alexis Sánchez"

Uno que tiene voz autorizada para referirse al presente del Manchester United, es el ex delantero holandés Ruud Van Nistelrooy, quien en cinco temporadas que defendió la camiseta de los Diablos Rojos le valió convertirse en un referente del club.

Y sobre el desempeño de Alexis Sánchez, el holandés no se quedó callado. Van Nistelrooy se declaró un verdadero hincha del tocopillano. "Siempre he sido muy fans de Alexis Sánchez. Cuando jugó en el Barcelona y la selección chilena y joder (sic), es un jugador que juega con pasión, con fuerza, velocidad" indicó el ex atacante a Radio ADN.

"Alexis es un jugador que queda para el Manchester United, para este tipo de clubes y siempre estamos disfrutando de sus goles y asistencias. Es genial", comentó el holandés.

Sánchez no jugó por lesión en la derrota de su equipo contra Brighton por la Premier League, y ahora espera jugar la final de la FA Cup contra Chelsea de Antonio Conte el próximo fin de semana.