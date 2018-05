MerciArsene: el emotivo y goleador adiós que le dio Arsenal a Wenger

El Arsenal le regaló una goleada 5-0 sobre Burnley a su técnico, el francés Arsene Wenger, que recibió un emotivo homenaje por ambos equipos en su último encuentro como DT de los Gunners en el Emirates Stadium.

Antes del inicio del choque, el entrenador galo, que dirá adiós al Arsenal después de 22 años, entró al terreno de juego por el medio de un pasillo que formaron los dos equipos.

En cancha, los Cañoneros también le hicieron honor a su histórico DT con un 5-0 contundente. Dos de los goles fueron del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que abrió y cerró el marcador. Además marcaron el francés Alexander Lacazette, el bosnio Sead Kolasinac y el nigeriano Alex Iwobi.

Tras el encuentro, la cuenta atrás de Wenger comenzó. Bob Wilson, ex portero del club, y Pat Rice, ex jugador y ayudante del técnico, le entregaron una réplica del trofeo que recibió el equipo en la temporada de Los Invencibles.

Una jornada única e irrepetible en Emirates Stadium.

Así fue la despedida de Wenger:

