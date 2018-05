"We are the Champions": el festejo de Claudio Bravo campeón de la Premier League con el City

El arquero chileno Claudio Bravo festejó el título de la Premier League con Manchester City, en su segunda temporada en el elenco citizen. Este domingo, los campeones recibieron la copa tras igualar 0-0 con Huddersfield en el Eithad Stadium.

Bravo, que jugó un sólo partido en esta campaña y fue suplente del brasileño Ederson, igual festejó justo a sus compañeros y recibió su medalla que lo acredita como monarca del fútbol inglés.

En sus redes sociales, Bravo dio cuenta de su felicidad: "Muy buen trabajo arqueros, a seguir trabajando duro", escribió el chileno junto con una fotografía junto a todos los guardametas del equipo.

Luego subió otra foto grupal con un mensaje que reza: "Somos los campeones, siempre juntos por el objetivo, disfruta al máximo la vida".

Un chileno es campeón del fútbol de Inglaterra y eso no es poco para Claudio Bravo.

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 6, 2018

Great job 🏆🥇 Goalkeepers. Let’s keep working Hard 💪🏻👏🏻👌🏻 #PremierLeagueChampions 💙🍾🎊🎉 pic.twitter.com/r02WIsL3Kj

WE ARE THE CHAMPIONS! 🏆#PremierLeague 💙

Siempre juntos por el objetivo 🏆🥇#DisfrutaAlMaximoLaVida 👌🏻🍾🎉🎊 pic.twitter.com/fJ7OX5rO3T

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 6, 2018