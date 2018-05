Entrenador de Nicolás Jarry despeja dudas tras su lesión: "Va a estar bien para jugar en Roma"

Nicolás Jarry (63º de la ATP) no pudo jugar a plenitud en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril, donde quedó eliminado a manos de Pablo Carreño Busta. El chileno pidió "trainer" en varias ocasiones y se quejaba de que "le quemaba el brazo".

Tres días han pasado desde ese episodio y el número 1 nacional evoluciona satisfactoriamente de sus molestias en el brazo y hombro derecho, según contó desde Europa su entrenador, Martín Rodríguez, a El Gráfico Chile.

"Nico sólo está trabajando su físico. No hemos hecho nada de tenis todavía", explicó el ex jugador argentino sobre Jarry, que no alcanzó a llegar a las clasificaciones del Masters de Madrid por su participación en el certamen portugués.

Publimetro Chile Hasta Rafael Nadal alabó el momento de Nicolás Jarry: "Tiene un servicio potente y está mejorando" El español comentó, "sin mentir", sobre el nivel del tenista chileno, que se está metiendo poco a poco en el circuito grande de la ATP.

Pero el ex coach de Fernando González es optimista y cree que el Príncipe estará en condiciones para volver a las canchas este fin de semana, en las clasificaciones del Masters de Roma.

"Pienso que va a estar bien, en condiciones para jugar en Roma. Ojalá llegue firme, está trabajando duro, así que espero que esté lo mejor posible para este fin de semana", agregó Rodríguez desde el Viejo Continente.

Tras su participación en el certamen italiano, Jarry tendrá una semana de descanso, y se trasladará a París, donde está inscrito para ser parte del cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.