Claudio Bravo aclara: "Jamás he renunciado a la Selección"

El Gráfico Chile/ATON Chile

Mientras la polémica por la ausencia de Claudio Bravo de la selección chilena en los pasados amistosos de marzo todavía no se apaga, el portero de la Roja fue enfático en señalar que nunca ha expresado que no volverá a vestir la camiseta nacional.

Las declaraciones del portero llegaron vía Twitter, donde un usuario le comentó que aún no era tiempo para dejar la escuadra nacional, a lo que Bravo le respondió que "Jamás he renunciado a la Selección señor! No crea todo lo que sale por ahí".

Y hoy el colombiano Reinaldo Rueda no quiso dejar ninguna duda sobre la situación de Bravo. "¿Se equivocó Bravo con su decisión? Indudablemente se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país", expresó en conversación con El Mercurio.

"No, no tengo intención de reunirme con él. Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsiderar (…) No es fácil prescindir de su aporte, pero es una situación que él sólo la generó con su decisión", sostuvo el estratega de la Roja.

Además, al momento de ser consultado por "¿Vidal o Bravo?", Rueda dijo que "Vidal. Elijo a Vidal. ¿Por qué? Por lo que él significa en la estructura de un equipo. Por lo que genera y por lo que transmite al grupo. Arturo tiene un plus especial también en lo carismático que influencia al resto".