Lanaro llega en su mejor momento al clásico con la U: "La forma de juego hace que uno se sienta más respaldado"

Universidad Católica llega a la edición 186 del Clásico Universitario llena de confianza por su buen andar en el Campeonato Nacional 2018. Los cruzados han conseguido 31 de 36 puntos posibles y gran parte del correcto desempeño de los cruzados se explica por su buen desempeño en defensa, donde destaca el trabajo de Germán Lanaro, quien emerge como el zaguero con más minutos en la era de Beñat San José.

Consultado por si el presente semestre con el vasco en el banco es su mejor momento en la UC, el ex Palestino respondió que "creo que la forma de juego hace que uno se sienta más respaldado, uno va subiendo sus niveles. Cuando uno llega a equipos grandes, el primer año siempre es de adaptación, de cosas nuevas que te pasan. Hoy me siento muy bien, siento que estoy aportando mucho al equipo y eso me gusta, pero obviamente que no dejo de bajar la intensidad, porque tengo grandes jugadores al lado, que peleamos el puesto día a día. Sigue siendo difícil, pero hoy me siento muy bien".

Más allá de lo individual, Lanaro definió a la actual Católica como "un equipo al cual es difícil hacerle goles. No sólo hablo de la línea defensiva, si no que de todo el equipo cuando no tiene la pelota. Creo que a algunos les puede gustar o no, pero es un equipo que sabe a lo que juega y eso pasa por defender bien cuando no tiene la pelota y a atacar rápido por las bandas cuando la recupera".

Publimetro Chile La UC suma una buena y una mala para el Clásico Universitario ante la U El lateral argentino Germán Voboril entrenó con normalidad, mientras que el central Branco Ampuero presentó problemas físicos.

En cuanto a la preparación del duelo ante la U, el central comentó que "la semana de los clásicos se vive de otra forma, se siente en el aire cuando te vas a enfrentar estos partidos. Nos enfrentamos a un rival que está peleando en la parte de arriba, que viene de ganar un partido muy difícil contra O'Higgins, que tiene grandes jugadores. No va a ser fácil enfrentar a Universidad de Chile, nunca es fácil, sobre todo ahora que estamos peleando ahí por pocos puntos. Va a ser un partido difícil y ojalá que lo podamos sacarlo adelante".

Sobre el momento que atraviesan los azules, Lanaro apuntó que "cuando hay un cambio de técnico, siempre se busca cambiar algunas cosas. Ellos cambiaron tácticamente sobre todo en la parte de atrás, pero como dije, la U tiene grandes individualidades. No va a estar Johnny (Herrera), pero (Fernando) De Paul viene haciéndolo de buena manera también, así es que hay que estar concentrados con (Mauricio) Pinilla, con (Angelo) Araos. Tiene gente que juega muy bien, y hay que estar atento porque será muy difícil".