El invencible Nadal bate un récord mundial tras nuevo triunfo en la arcilla de Madrid

Con su victoria de este jueves ante el argentino Diego Schwartzman que lo clasificó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, el español Rafael Nadal superó la increíble racha de John McEnroe de 49 sets ganados en una misma superficie, un récord que se había mantenido durante 34 años.

Nadal, que ganó a Schwartzman por 6-3 y 6-4 suma ahora 50 sets ganados en arcilla de forma consecutiva, uno más que los que logró McEnroe en su genial temporada de 1984 sobre carpeta bajo techo.

La racha de McEnroe en esa superficie comenzó en su partido contra el rumano Florian Segarceanu, en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis en Bucarest, serie que Estados Unidos ganó por 5-0. Tras perder el primer set, Big Mac ganó 2-6, 6-2 y 6-2.

Su próximo set cedido fue también en Copa Davis, ante el australiano John Fitzgerald, sin embargo, McEnroe igual ganó el partido y su país se quedó con la serie.

Nadal no pierde un set sobre arcilla desde que cayó en cuartos de final del Masters 1.000 de Roma del año pasado ante el austriaco Dominic Thiem. Esa vez, el zurdo cayó por 6-4 y 6-3, su única derrota sobre tierra batida desde 2016.

Tras eso, el español ganó el título de Roland Garros 2017; y este año se llevó dos partidos de Copa Davis ante Alemania, conquistó las coronas de Montecarlo y Barcelona sin perder un solo parcial. Ahora en Madrid alcanzó cuartos y todavía sin ceder sets.

Justamente ante Thiem, Nadal se medirá en la ronda de los ocho mejores en la capital española, en una repetición de la final del año pasado que ganó el hispano por 7-6 y 6-4.

