Tapia ya se imagina a Matías en Colo Colo: "Ojalá tenga el problema de ver a quién meto en el mediocampo"

"A cualquiera le gustaría tener a Matías Fernández en su equipo", así respondió Héctor Tapia ante la posibilidad de que el volante chileno esté cada vez más cerca de volver a Colo Colo para el segundo semestre.

El volante, que ya tendría un acuerdo para regresar al club tras 12 años, fue el tema del día en el estadio Monumental y Tapia fue consultado por esta opción en la conferencia de prensa previa al duelo con Deportes Iquique.

"No hay equipo que no se interesaría en Matías Fernández. Cualquier entrenador quisiera contar con él, es un tremendo jugador y una gran persona, pero por ahora no es el momento de pensar en refuerzos", dijo en primer término.

Luego, ante la insistencia sobre el tema, indicó que "a cualquiera le gustaría tenerlo en su equipo, pero mi preocupación no pasa por ahí todavía. Tenemos que ganarle a Iquique y no ceder más terreno en el torneo".

De sus características, Tapia expresó que "para mí, Matías Fernández es un mediocampista con llegada al arco. Con muy buen pie, con mucho recorrido y que sabe terminar muy bien las jugadas".

También, el entrenador albo fue consultado por el hipotético caso de la llegada de Fernández. ¿Quién sería titular?: "Ojalá tenga ese problema, ver a quién meto en el medio campo entre Valdivia, Valdés, Pinares o Matías Fernández", dijo Tito esbozando una sonrisa cómplice.

Y sobre si se imagina reeditar la dupla Valdivia-Fernández, estableció que "no es descabellado yo creo que lo podrían hacer sin ningún problema. Sería la vuelta de ese equipo soñado que ganó varios títulos. Para cualquier colocolino verlos juntos es un sueño. Hasta en la Selección se los pedía".