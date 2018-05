Andrés Iniesta instala el suspenso en España: "En diez días decidiré mi futuro"

A falta de dos fechas para que termine la Liga, Andrés Iniesta aún no sabe dónde jugará la próxima temporada tras haber terminado contrato con el Barcelona. A pesar de que los primeros rumores lo posicionaban en el fútbol Chino, fue el propio jugador quien desmitió tener un contrato firmado con algún club.

"Me queda una semana y media para definirme. Intentaré elegir lo mejor para mí y mi familia, en esto estamos. No queda mucho tiempo y veremos qué pasa. Es una opción que siempre ha existido. Se daba por hecho China, también se ha hablado de Australia…todos los escenarios que no son Europa, son una posibilidad", reconoció el jugador culé.

En conversación con el diario Sport, el mediocampista también confesó cómo ha tomado la presión de su entorno y fanáticos del Barcelona para que no deje el club donde es titular indiscutido.

"La afición te lo pide en cada partido, vas por la calle y te lo dicen. Me ha gustado escuchar que la gente valore lo que he explicado, los motivos o las sensaciones. Sé que mis compañeros, la gente, el entrenador quieren que me quede, pero esto va más allá de un sentimiento", sostuvo el español.

Con 22 años en el Barcelona, el capitán culé también aceptó el desafío de hacer un análisis de su recorrido por uno d elos clubes más grandes del mundo: "El balance está claro. No hubiera imaginado lo que ha ocurrido durante este tiempo, tanto a nivel colectivo como individual. Siento el respeto de compañeros, entrenadores, la afición… Rápidamente, miras atrás, y los 16 años en el Barça y triunfar han sido un regalo de Dios"