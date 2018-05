Vidal aún lamenta la eliminación del Bayern en Champions: "Esta era la oportunidad y el año para levantarla"

El Bayern Munich sufrió una dolorosa eliminación de la actual edición de la Champions League 2017-2018 ante el Real Madrid, y que aún sigue doliendo al volante bávaro y seleccionado chileno, Arturo Vidal.

Para el Rey, la opción perdida en semifinales ante los merengues "era la oportunidad este año de levantar la Champions. Teníamos muchas chances, un equipo muy fuerte, pero no se logró de nuevo. Así que a seguir trabajando y el próximo año pelear por todo", dijo a radio ADN.

Junto a eso, el mediocampista se manifestó acerca de su lesión que lo obligó a terminar antes su temporada, y en base a eso explicó algunas de sus metas y la forma de trabajo que tendrá antes de retirarse del fútbol profesional.

"Uno tiene un don y lo tiene que trabajar de la mejor forma. A veces se te da, otras veces no, pero siempre si uno deja la vida al final llegan las recompensas. A mí se me han dado muchas cosas importantes, muchos logros y espero seguir ganando cosas hasta el día que me retire", manifestó el ex Juventus.

"Vamos bien. Quedan dos semanas, tres semanas, para ya estar con mi rodilla al 100% y después empezar a entrenar de a poco. Así aprovecho las vacaciones", agregó el jugador formado en Colo Colo.

Por último, y sobre la nueva nómina de Reinaldo Rueda en la selección chilena, Vidal dijo que no vio la convocatoria, pero los llamó a tratar de ganarse un lugar dentro de las convocatorias regulares que tenga el DT colombiano.

"No he visto la lista (de convocados). Espero que los que vayan dejen todo, que la disfruten, que la aprovechen, que se entrenen fuerte y que se ganen su oportunidad de seguir estando en la selección, que es lo más lindo que hay en el fútbol", cerró.