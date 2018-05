La última lección del profesor: Arsene Wenger dijo adiós al Arsenal con un triunfo

El técnico francés Arsene Wenger se despidió este domingo del Arsenal de Inglaterra, club al que entrenó durante los últimos 22 años, con una victoria sobre el Huddersfield Town por 1-0, en condición de visitante.

Los Gunners cumplieron en el último partido del veterano técnico, que deja su cargo aún sin revelar su próximo destino. De esta forma, el ex elenco de Alexis Sánchez despide con victoria una temporada más que decepcionante, en la que finalizaron en sexta posición en la Premier League, llegaron a semifinales de la Europa League y a la final de la Copa de la Liga.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, con su décimo tanto con el Arsenal, anotó el único gol en el encuentro número 1.235 de Wenger en el banco de los londinenses.

Wenger fue recibido con pasillo de honor en un John Smith Stadium de fiesta -por la permanencia de su equipo en la Premier y por el adiós de Wenger-, que le dedicó una sonada ovación de 22 minutos, en honor a sus 22 años con los Cañoneros.

En tanto, por el estadio pasaron dos avionetas que volaron en las inmediaciones del recinto con pancartas: "Merci, Arsene" ('Gracias, Arsene') y "We'll Miss You Too" ('Nosotros también te vamos a echar de menos').

El fin de una era, Arsene Wenger ya no es el DT del Arsenal luego de 22 años.

Arsène Wenger's 1,235th and final match in charge of us is over – and it finishes 1-0 to the Arsenal 😃 #MerciArsène pic.twitter.com/pxaEgBhTZe

For 22 years, for 1,235 games, for 49, 49 undefeated, for 7 FA Cups, for 3 @PremierLeague titles, for two Doubles, for winning the league at Old Trafford and White Hart Lane, for Wengerball, for the Invincibles, for your total love and devotion, we want to say… #MerciArsène❤️ pic.twitter.com/xkRXjLAid2

