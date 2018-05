Aued se sumó al reclamo por Tobar en la UC: "En los partidos clave siempre hay detalles que favorecen a los contrarios"

En los dos clásicos del semestre, Universidad Católica ha terminado reclamando contra el arbitraje y en los dos el volante argentino Luciano Aued alzó la voz para emitir las quejas cruzadas. Del mismo modo que lo hizo después de la derrota 1-0 ante Colo Colo en Macul, tras el 1-1 ante la U en San Carlos de Apopquindo, Luli fustigó el desempeño de Roberto Tobar.

"Creo que es uno de los mejores árbitros (Tobar), pero tiene partidos, como todos, en que no está a la altura. Hoy no estuvo a la altura de lo que fue el partido, (los árbitros) son seres humanos y se pueden equivocar, pero cuando pasa siempre con nuestra camiseta ahí está el problema, en los partidos clave siempre hay detalles que favorecen a los contrarios y nunca a nosotros, por eso es que duele tanto, por eso molesta tanto", exclamó Aued.

El ex Racing afirmó que "el empate viene de una jugada que está en off side Beausejour, la vi y es un off side claro, a un árbitro de tanto nivel no se le puede escapar, ni a él ni a los líneas. Después la mano (de Contreras) también fue clara, me han dicho que también reclaman una mano de Kuscevic en el área, pero se cae de espalda, no hay ni chance de que eso sea penal, pero sí la otra porque esa iba directo al arco".

"Si recordamos para atrás con Colo Colo nos cobraron una mano inexistente que pegó en el pecho y en este caso fue más clara todavía, entonces hay diferencia de criterio", prosiguió.

Sobre la amarilla que le mostraron al minuto 69 por reclamos, el 22 de la UC comentó que "lógicamente que uno intenta controlarse, pero hay momentos en que si no te cobran una mano tan clara (de Nicolás Guerra), se te van de contra y pueden terminar haciendo el gol, qué tenemos que hacer, uno trata de manejarse pero hay momentos en que sientes que no cobran lo que es claro y con las revoluciones que tienes protestas".

"No creo que haya sido de mala manera, quizás un poco exagerado pero normal con las pulsaciones del partido. Termina sacándome la amarilla, ya tengo 4, y no quiero perderme ningún partido, pero por estas cosas voy a terminar suspendido", continuó.

Al ser consultado por si el empate fue un resultado justo, el argentino sostuvo que "tuvimos situaciones para los dos lados, pero si vamos a lo finito el empate no hubiera sido lícito, porque era una jugada clara en off side. Después en el segundo tiempo ellos tuvieron varias situaciones en las que definieron mal, nosotros también tuvimos una pelota bárbara que le sacan a Diego (Buonanotte), creo que fue un partido parejo, salió un buen espectáculo, los dos equipos estuvimos a la altura, esto se define por detalles, no nos tocó la suerte para nuestro lado".