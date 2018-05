Boston Celtics marca territorio en el inicio de la final del Este en la NBA

Jaylen Brown consiguió 23 puntos y ocho rebotes, Marcus Morris logró 21 unidades y 10 tableros, y los Boston Celtics se despegaron por 21 tantos en el primer período para derrotar por 108-83 a los Cleveland Cavaliers, en el partido inicial de la final de la Conferencia Este.

El dominicano Al Horford anotó 20 puntos para los Celtics, quienes lograron 17 tantos consecutivos en el primer período.

Kevin Love logró 17 unidades y ocho rebotes, y LeBron James terminó con 15 tantos, nueve asistencias y siete tableros. Sin embargo, los Cavs fallaron sus primeros 14 intentos de triple y acertaron apenas un 32 por ciento de sus tiros de campo en la mitad inicial.

Para ese entonces, Boston iba arriba 61-31, la mayor desventaja antes del entretiempo en un partido en el que James haya participado en postemporada.

Por los Celtics, Horford jugó 27 minutos, en los que además de sus 20 puntos, logró cuatro rebotes y seis asistencias.

El segundo partido de la serie se disputará el martes, otra vez en Boston, mientras que este lunes arranca la final de la Conferencia Oeste, con los Houston Rockets recibiendo a los Golden State Warriors.

Jaylen Brown (23 PTS), Al Horford (20), & Marcus Morris (21) fuel the @celtics strong ECF Game 1 victory at home! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/DA4E8s5Exs

Jaylen Brown leads all scorers with 23 PTS in the @celtics Game 1 win! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/1se4mioTTh

— NBA (@NBA) May 13, 2018