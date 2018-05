Contreras reconoció la mano en el Clásico Universitario: "Queda a criterio del árbitro si es cobrarle o no"

Universidad de Chile logró igualar 1-1 con Universidad Católica en un tenso Clásico Universitario, y con un segundo tiempo que daba luces de que los azules podían llevarse una victoria de San Carlos de Apoquindo. En medio de esa presión que hacía la U, eso sí, un ataque de los cruzados terminó con un penal no cobrado a favor de los locales, y luego de que el defensa Alejandro Contreras parara un balón con la mano.

En base al testimonio del propio zaguero azul, la pelota le pegó en la mano, pero a la vez manifestó no querer involucrarse con el arbitraje del juez Roberto Tobar, dado que para él, tampoco cobró una mano en el área de la UC.

"Creo que me pega en la mano, pero queda a criterio del árbitro si es cobrarle o no cobrarle. Por ahí hubo un penal para nosotros y que también quedó a criterio del árbitro. Fue una jugada muy rápida, pero recuerdo que me pega en la mano", aseguró Contreras tras el partido.

Por otra parte, el defensor se refirió al complejo Clásico Universitario de este domingo, y agradeció a Esteban Valencia por la oportunidad de jugar en la zaga por sobre jugadores como Gonzalo Jara o Rodrigo Echeverría.

"Estuvimos bien en cuánto a exigencias. Por ahí sabíamos a lo que jugaban y teníamos que estar preparados para eso, pero lo resolvimos de buena manera. Tenemos los jugadores volver al nivel bueno, tenemos las tácticas necesarias para variar nuestro esquema, y tenemos que hacerlo para tener beneficios", apuntó el ex Palestino.

"La confianza me la ha dado el profe y estoy muy agradecido de eso, y me queda nada más que jugar el partido que tengo, a muerte, porque sé que la competencia es fuerte y eso le hace bien al equipo", cerró.