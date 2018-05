Lewis Hamilton vuelve a dominar y se queda con el GP de España

Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de España por 20 segundos y consiguió su segundo triunfo consecutivo de la temporada de Fórmula Uno para aumentar su ventaja en el campeonato de pilotos sobre Sebastian Vettel, de Ferrari.

Hamilton dominó la prueba de principio a fin y no tuvo rivales sobre el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguido por su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien completó el 1-2 de Mercedes.

En tanto, el holandés Max Verstappen completó el podio, a pesar de que su Red Bull finalizó la carrera con el alerón delantero roto.

Vettel, quien se rezagó a 17 puntos de Hamilton en el campeonato de pilotos, concluyó en la cuarta posición después de una parada demasiado lenta en los pits, lo que hundió sus opciones.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, finalizó en la quinta posición por delante de Kevin Magnussen, de Haas, seguidos por la dupla española de Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren).

DRIVER STANDINGS (Round 5/21)@LewisHamilton now has a 17 point lead at the top of the championship#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/rFFYcoWbvM

— Formula 1 (@F1) May 13, 2018