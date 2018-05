El infinito dolor de Paolo Guerrero: "Me están robando el Mundial y quizás mi carrera también"

El delantero peruano Paolo Guerrero expresó este lunes que le están "robando el Mundial y quizás mi carrera también", al reaccionar tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo sanciona con 14 meses sin jugar.

El capitán de la selección peruana de fútbol se dirigió en un vídeo publicado en redes sociales tras lo ocurrido, donde se mostró muy afectado y dolido por la decisión que lo deja fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018.

"He demostrado varias cosas. Nunca he consumido drogas. Nunca tuve intención de mejorar mi performance, eso fue probado en la FIFA, WADA y TAS. Yo estaba bajo régimen de la FPF. Tomé un té que el mozo no debió servirle a un jugador profesional; eso fue probado también. Lo que no se comprueba es como pueden darme una sanción de 14 meses sin justificación", sostuvo el Depredador.

EXCLUSIVO| Paolo Guerrero: Hoy siento que mis sueños de jugar al fútbol e ir a un Mundial los he perdido ► https://t.co/xqWoeDOgrG pic.twitter.com/k7RCm6Sqfm — Canal N (@canalN_) May 14, 2018

"A las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia es que me estás robando el Mundial y quizás mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. A todas las personas que me apoyan, que están de mi lado, y que saben de la persona y profesional que soy, me basta solo agradecerles y pedirles que sigan creyendo en mi. Yo creo en la justicia creo en Dios y creo que todo se va a solucionar", agregó Guerrero.

Por último, el peruano dijo que "yo me preparé para ser siempre el mejor, nunca he necesitado otra cosa. Hoy siento que mi sueño de jugar un Mundial lo he perdido. Quiero ratificar a mi país que jamás he consumido drogas o sustancias prohibidas. Siempre he sido profesional en todo sentido".

Guerrero dio positivo para dopaje por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control al que se sometió después del partido de Perú ante Argentina por las Clasificatorias en el pasado octubre.