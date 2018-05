La receta de Horacio de la Peña para que Nicolás Jarry por fin le gane a Diego Schwartzman

Nicolás Jarry (62º de la ATP) continúa este martes su travesía en el Masters 1000 de Roma ante Diego Schwartzman, 15 del mundo, rival que ha enfrentado en tres ocasiones este año y que aún no le ha podido ganar un set, por lo que en el papel se ve un partido difícil.

Sin embargo, el eterno Horacio de la Peña confía en que esta es la ocasión en que el Príncipe pueda derrotar a su bestia negra. En conversación con El Gráfico Chile, el Pulga señaló que a pesar del historial entre ambos, no ve el partido como una traba mental para la raqueta nacional. "Yo no lo veo tan así (complicado). Schwartzman no viene jugando bien. (Mañana Jarry) Tiene una buena oportunidad, porque Jarry viene ganando partidos y Schwartzman no", dice De La Peña.

Sobre las claves del partido, el ex entrenador de Fernando González cree que el número uno de Chile "no debe apurarse tanto". "Uno de los puntos fuertes de el Peque es que él no erra pelotas, pero uno de sus puntos más débiles es cómo ganar puntos, no tiene herramientas para ganar puntos. Entonces, en algún momento del partido yo no dudaría en jugar con margen y pelotear con él", señala el también comentarista.

Publimetro Chile Nicolás Jarry roza el mejor ranking de su carrera tras meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma El tenista chileno avanzó un puesto en la clasificación general y se ubicó en el lugar 62º. El martes se enfrentará al argentino Diego Schwartzman (15°).

Y agrega que "Jarry tiene la habilidad de terminar el punto cuando quiera, de tirar un winner, pero esperaría un poco más la pelota indicada. Yo no le tendría miedo a jugar puntos más largos, por supuesto sin estar corriendo, si corren los dos está más que claro que la ventaja va hacia Schwartman. Una de las claves es que en algún momento del partido dejar que sea Schwartzman el que busque cómo ganar".

Otra de las claves que señala el ex tenista, es que el chileno "debe atacarle el segundo saque, así como lo hacía Fernando González, pero desde más atrás. Cuando Jarry ataca el segundo saque se tira muy encima y se queda sin tiempo, y él lo necesita porque tiene la palanca muy larga debido a su altura". Además, De La Peña marca que también "tiene que tratar que cuando la pelota le llueva, cerrar los puntos en la red, porque a puro winner no lo va a ganar".

Por último, el Pulga cree que para este martes será clave Martín Rodríguez, el entrenador de Jarry, ya que él "irá leyendo el partido y le dirá cuándo ir a la red a cerrar el punto, cuando pelotear desde atrás o cuando tirar un winner". "Creo que Jarry tiene un saque muy potente, pero primero debe tener saques estratégicos, debe encontrar la manera de poner incómodo a Schwartzman", cerró De La Peña.