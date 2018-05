El capitán cruzado golpea la mesa por descriteriada burla a Mumo Tupper: "Lo del hincha de la U es una vergüenza"

Repudio generalizado en el ambiente del fútbol causó la imagen de un hincha de Universidad de Chile burlándose de Raimundo Tupper, jugador de Universidad Católica que se suicidió en 1995 debido a una fuerte depresión. Con el paso de las horas, el capitán cruzado, Cristián Álvarez, decidió romper el silencio y condernar fuertemente la situación vivida el fin de semana pasado.

"Lo del hincha de la U es una vergüenza para nuestro fútbol, para el deporte e inclusive para nuestra sociedad. Simplemente demuestra la bajeza de valores, la inexistencia del respeto por el otro. La falta de darnos cuenta que la rivalidad queda en la cancha y que el fútbol, no puede dar espacio a este tipo de personas", apuntó el defensa cruzado a través de Twitter.

Sus palabra no quedaron ahí puesto que señaló que "ojalá se tomen las medidas que correspondan y no se ensucien los espectáculos deportivos por este tipo de personas. No quería comentar en un principio, porque es darle mas valor a un hincha, que ni siquiera merecen que se le nombre por su falta de conciencia social y humana".

De acuerdo a lo informado por el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, en las próximas horas el club realizará una denuncia ante Estadio Seguro y Carabineros para identificar al autor de este hecho bochornoso.

Ojalá no se vuelva a repetir… pic.twitter.com/1CEdOFZzMX — Cristian Álvarez (@Cris4Alvarez) May 15, 2018