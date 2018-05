Esteban Valencia no se ilusiona con seguir en la U: "Nunca lo he tenido como opción"

Esteban Valencia comenzó su experiencia en la banca de Universidad de Chile con la misión clara de terminar la primera rueda y luego volver al futbol formativo, todo mientras Ronald Fuentes, gerente deportivo, busca alternativas para asumir la dirección técnica de los azules.

El Huevo siempre tuvo clara la situación, pero el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, el fin de semana lo puso como uno de los candidatos. Aún así Valencia no se ilusiona y señaló que no se apura con la opción de quedarse, porque "nunca lo he tenido como opción", aunque reconoce que "el día a día nuestro ha sido muy profesional y hemos contado con la ayuda de todos en el club. Seguramente seremos parte de la evaluación que hagan los dirigentes".

En entrenamiento a puertas abiertas en el CDA, el ex volante recordó las veces que como jugador vivió interinatos y que terminaron en un nuevo título, como con Jorge Socías en 1994 y César Vaccia en 1999, y señaló que en ambas ocasiones venían con un plantel armado y que quienes asumieron la conducción supieron continuarlo, agregando que "hay un plantel establecido y se pueden lograr cosas parecidas, pero eso no lo tengo que determinar yo, eso lo tienen que ver los dirigentes", refiriéndose a si debe seguir.

Valencia también condenó lo sucedido en el Clásico Universitario, donde un hincha azul se burló del suicidio del ídolo de Universidad Católica, Raimundo Tupper. "No va con el espíritu de este deporte, menos con una desgracia. Todos sabemos la situación de Raimundo y no va con la línea de un clásico, por muy clásico hay que mantener el respeto, sobre todo con una persona que ya no está. Lo repudiamos y si hay que pedir disculpas como club no tengo ningún problema en hacerlo", mencionó Valencia.

Se impone el 4-3-3

Valencia también se refirió al partido que los azules tendrán este viernes ante Palestino, donde buscarán mantener el alza futbolística que han tenido de la mano. "Nosotros nos adaptarnos en base al plantel que teníamos. Como terminamos jugando el domingo es como nos gustaría jugar, pero no teníamos muchas alternativas en ofensiva para plantear un 4-3-3 claro. El 4-4-2 que usamos nos dio el orden necesario para salir de la crisis", dijo el DT.

Sobre los jugadores que podrían ver acción, el Huevo señaló que Johnny Herrera no está para jugar, mientras que Gustavo Lorenzeti, Rafael Vaz y Alejandro Contreras, este miércoles podrán entrenar normalmente después del clásico del domingo.

Además, el DT no descartó que los tres jugadores (Rodrigo Echeverría, Lorenzo Reyes y Ángelo Araos) estudiantiles que están participando en el microciclo de entrenamiento de la selección puedan jugar el viernes, siempre y cuando lleguen en condiciones. "Los jugadores tienen que estar al 100% de sus capacidades para entrenar, para que decir cuando entren a jugar", dijo el estratega.

Este viernes a las 20:00 los azules recibirán en el Estadio Nacional a los árabes para acercarse en la tabla a los Cruzados y Universidad de Concepción, el puntero y segundo del torneo respectivamente, que se enfrentarán entre ellos esta fecha.