Guede se mostró "feliz" en su llegada a Arabia y está pensando en refuerzos para Al-Ahli

Pablo Guede es el nuevo entrenador del Al-Ahli de Arabia Saudita y seguirá los pasos de José Luis Sierra. El ex técnico de Colo Colo habló en su llegada al club saudí y reconoció estar "feliz de estar en Al-Ahli" y además quiso "agradecer a la plana directiva por su profesionalismo en las negociaciones hasta firmar el contrato", según lo consignado en el twitter oficial del club.

El argentino ya piensa en la conformación del plantel para la próxima temporada y así pensar en la Liga Profesional Saudí y la Liga de Campeones de Asia, competencia internacional a la que clasificaron luego de salir segundos en la liga.

"Voy a discutir nuestras necesidades de los jugadores locales y extranjeros para el próximo período con los funcionarios del Club", señaló el ex entrenador de San Lorenzo y Palestino.

Además, en la misma conferencia habló uno de los dirigentes del club, Moussa al-Mahyani, quien confesó que el director técnico argentino siempre fue su primera opción para el cargo.

"Pablo Guede fue nuestra primera y última elección, y estamos totalmente convencidos por sus habilidades. Deseamos que pueda llevar al equipo al éxito en la próxima temporada", señaló al-Mahyani.

Guede dirigirá su sexto equipo, luego de su paso por El Palo de España y Nueva Chicago, además del Ciclón, los Árabes y el Cacique.

Press Conference | Pablo Guede:

“I will discuss our needs from local and foreign players for the coming period with the club officials.”#AHLIFC pic.twitter.com/W16cxGtAaK

