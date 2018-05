Messi tiene miedo de que Neymar se vaya a Real Madrid: "Sería algo terrible"

El astro del Barcelona, Lionel Messi, admitió que sería “terrible” que su amigo y ex compañero Neymar fiche para el Real Madrid, como se viene especulando en las últimas semanas.

"Sería terrible por lo que significa Ney para el Barcelona. A pesar de la manera en que se fue, ganó títulos importantes acá. Sería un golpe duro para todos, seguramente sería un golpe grande para todo el barcelonismo. A nivel futbolístico lo haría muchísimo más fuerte de lo que ya es", dijo Messi al canal argentino TyC Sports.

"Él ya lo sabe, ya se lo dije, seguimos hablando", añadió entre risas sobre su ex compañero de equipo, que ahora juega en el Paris Saint-Germain luego de un traspaso multimillonario en 2017.

Neymar, quien se recupera de una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en febrero, partió la temporada pasada del Barcelona luego que el PSG pagara la cláusula de recisión por una cifra récord de 222 millones de euros (260 millones de dólares).

El capitán albiceleste también reiteró que no compite con el portugués Cristiano Ronaldo y valoró que el Real Madrid gana incluso jugando mal, algo que el Barcelona no suele hacer.

"No compito con él (Ronaldo). Me estimula ver al Madrid otra vez en la final de Champions, verlos ganar Liga a ellos o ver a otros equipos campeones, eso me estimula. Yo quiero ser campeón todos los años, quiero ganar cosas colectivas todo los años, no me interesa lo otro", explicó.

"El Madrid tiene algo, que lo tienen ellos: que ganan. Jugando mal, ganan, están haciendo un mal partido y lo sacan adelante. A nosotros nos cuesta muchísimo más. Nosotros tenemos que ser muy superiores para ganar. El Madrid es muy respetado en Europa, le salen a jugar diferente", añadió Messi.