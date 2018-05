NBA: La final de la Conferencia Oeste arrancó con un soberbio triunfo de Golden State

Golden State abrió la final de la Conferencia Oeste de la NBA con un soberbio triunfo 119-106 sobre Houston Rockets como visitante, donde Kevin Durant fue la gran figura al marcar 37 puntos.

El encuentro fue parejo desde el principio, pero fue en los cuartos decisivos donde el conjunto de Oakland marcó las diferencias.

Pese a que Kevin Durant lideró el triunfo de los Golden State con 37 unidades, el máximo encestador del cotejo fue James Harden con 41 positivos. Chris Paul fue otro que tuvo una noche brillante al anotar 23.

El segundo partido de la serie final del Oeste se jugará el próximo jueves 17 de mayo, nuevamente en el Toyota Center de Houston.

Kevin Durant (37 PTS, 3 3PM) & James Harden (41 PTS, 5 3PM) put on a scoring duel in Game 1 of the Western Conference Finals! #DubNation #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/T5s7nEabbH

