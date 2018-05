Pablo Guede encontró club y seguirá la huella del Coto Sierra en Arabia Saudita

Se le acabó la cesantía a Pablo Guede. El ex técnico de Colo Colo fue oficializado como nuevo entrenador del Ah Ahli de Arabia Saudita y disputará la misma liga que otro ex DT albo, José Luis Sierra.

Tras su polémica salida del Monumental, el argentino había asegurado que se tomaría un descanso, sin embargo tras negociar con el elenco árabe, llegará al Al-Ahli para suceder a Fathi Al Jabal.

El elenco de la Pro League viene de ser subcampeón de la competición local y acaba de quedar eliminado de la Champions League asiática.

Este será el sexto club en la carrera de Guede, tras pasos en El Palo de España, Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo y Colo Colo.

Official: Argentinian manager Pablo Guede signed a contract with Al-Ahli to lead the first team in the coming two seasons.#AHLIFC pic.twitter.com/ya6r7jikS3

— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) May 15, 2018