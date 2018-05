Un furioso Paolo Guerrero llegó a Lima: "Están pasando cosas muy raras"

La máxima figura de la selección peruana, Paolo Guerrero, se perderá el Mundial de Rusia 2018, luego de que el TAS ampliara su castigo por consumo de sustancias prohibidas en el partido ante Argentina en Buenos Aires, por las Clasificatorias.

Tras conocerse la noticia, el goleador de Flamengo decidió viajar a Lima, para así iniciar acciones legales contra quienes considera que son responsables de su castigo.

"Siempre fue incondicional en cariño de la gente. Estoy triste de no poder jugar, de no poder retribuir todo este cariño. Se me está quitando el poder jugar la Copa del Mundo, más que nada es mi carrera", fue lo primero que dijo el 9 en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Publimetro Chile El infinito dolor de Paolo Guerrero: "Me están robando el Mundial y quizás mi carrera también" El delantero peruano rompió el silencio tras la ampliación de su castigo, que lo dejará fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018. "Nunca he consumido drogas", dijo.

También tuvo palabras sobre los dichos de su madre, quien culpó al delantero Claudio Pizarro de estar atrás del castigo. "Mi mamá es una protectora y siempre me defenderá, pero están pasando cosas muy raras y por eso estoy aquí en Lima. No voy a ir al Mundial porque tengo que ver qué acciones voy a tomar con mis abogados. Todo esto es muy duro".

Guerrero recordó lo que vivió en Buenos Aires, ciudad donde consumió la sustancia que lo tiene fuera de la Copa del Mundo: "deja mucho que desear la actitud de la federacion, de concentrar en el mismo hotel. El Swissotel fue un factor importante que me perjudicó. Cuando yo vine a buscar evidencias el hotel me dio la espalda. Sabía quién era el mozo, fui a buscarlo y lo encerraorn en el hotel. Ellos le mandaron una carta y colaboraron con la WADA y habrán acciones contra ellos".

Por último, el ex Bayern Munich dijo que apoyará con todo a sus compeñeros: "tengo un Whatsapp con ellos, voy a respaldarlos siempre en las buena y malas. Haré barra a la selección, al profe Gareca, al cuerpo técnico. Dios quiera que todo salga bien".