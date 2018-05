La sinceridad de Jaime Valdés con el futuro de Colo Colo en la Libertadores: "Hay que avanzar de una vez por todas"

Hace 11 años que Colo Colo no clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores, situación que espera dejar atrás en la presente edición del torneo, donde llegan a la última fecha en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos.

No obstante, en su último compromiso de la fase grupal, los albos tendrán un duro compromiso, puesto que tendrán que visitar a Atlético Nacional en Medellín, con la obligación de sumar al menos un punto para avanzar de ronda.

Por lo mismo, el volante Jaime Valdés se mostró confiado en dejar atrás esa negativa racha y de una vez por todas, instalarse entre los 16 mejores.

"El momento es bueno, (tenemos) un período de tranquilidad después de uno medio turbulento. El equipo está bastante bien, tranquilo después del partido del martes, donde logramos una victoria bastante importante, que nos deja a punto de pasar a la segunda ronda de la Copa Libertadores y ahora tenemos un partido complicado con Unión Española", sostuvo Valdés en una actividad comercial de su marca deportiva.

"Éste es un equipo de mucha experiencia, de mucha jerarquía y sabe que en los momentos difíciles debe aparecer y lo ha demostrado con creces. Para el partido que tenemos en Colombia lo vamos a demostrar, porque nosotros tenemos muchas ganas de avanzar de una vez por todas", añadió.

Al ser consultado sobre lo disputado que ha estado la Copa Libertadores aseguró que "todos los grupos son bastante cerrados, ya no se gana con el nombre o la camiseta. El grupo está bastante peleado, puede clasificar cualquiera, ha sido duro y llegamos al último partido con las opciones claras para avanzar a la segunda fase".

Valdés también se dio tiempo para comentar la salida de Pablo Guede y sostuvo que "nos afectó como a todo equipo, Pablo era un pilar fundamental del camarín. Líder, trabajador, buen profesional y sufrimos bastante por cómo salió porque le entregó mucho al club, a los jugadores, a los jóvenes los hizo crecer bastante y creo que no merecía una salida así".

El momento de Paredes, dosificar y las críticas

Es poco común que Valdés dé una conferencia de prensa, por lo mismo, habló de varios temas. Uno de ellos fue el presente de Esteban Paredes quien se convirtió en el jugador chileno con más goles en la Copa Libertadores y está a 14 de superar a Francisco Chamaco Valdés para convertirse en el goleador histórico del fútbol chileno.

"A lo largo de su segundo período en Colo Colo siempre está haciendo goles, marcando, liderando al equipo, es un jugador extraordinario, es un Killer y estamos contentos con él porque es muy importante para el camarín y entrega mucho al plantel", indicó el Pájaro.

Pensando en el partido ante Unión Española, el entrenador Héctor Tapia utilizará un equipo mixto, ya que le dará descanso a los referentes, situación que aprueba el volante.

"La dosificación es necesaria, en mí caso tengo una edad avanzada, el cansancio se va sintiendo, porque la recuperación es más lenta, pero con las ganas que tenemos todos nos recuperamos de manera más rápida para estar a disposición del equipo", sostuvo.

Finalmente, se refirió a las críticas que recibió tras la derrota ante Delfín y su comentada publicación en Instagram donde insultó a la prensa e indicó que "como se dice me calenté mucho después de la derrota con Delfín en casa y sí, en ese momento dije que iba a poner el video del Chino Ríos, pero es el momento y a veces uno se apresura a escribir cosas en redes sociales. Siempre he vivido con las criticas, las asumo y soy bastante autocrítico conmigo mismo y no necesito escuchar a nadie cuando tengo que dar más".