Matías Rodríguez ya se despide de la U: "Sólo me queda terminar mi contrato de la mejor manera"

El lateral argentino Matías Rodríguez está prácticamente diciendo adiós a Universidad de Chile, tras dos períodos en el equipo azul, donde incluye una serie de títulos y en especial la Copa Sudamericana 2011.

El trasandino termina contrato con los azules a mediados de año y la dirigencia de los laicos no ha mostrado interés por renovarlo, por lo que la situación asoma muy complicada para el carrilero.

"No creo que varíe mucho la situación, obviamente si juego, mucho mejor, pero nosotros venimos hablando hace tiempo y no creo que vaya a variar el tema de la renovación si juego. No me parece correcto si fuese negativo o positivo para mí", comentó Rodríguez a radio Cooperativa.

En esa línea, el argentino que se está recuperando de una lesión indicó que "se llegó a una decisión, y mi cabeza está ahora en recuperarme y tratar de terminar de la mejor manera lo que queda de mi contrato".

De hecho, lamentó que no pueda jugar estos compromisos que terminan el semestre, aunque mantiene la esperanza de irse de la U defendiendo los colores del equipo de Esteban Valencia.

"Lamentablemente un accidente me deja sin la opción de jugar, pero estoy tratando de recuperarme de la mejor manera y ver si existe la posibilidad de estar el martes contra Vasco y después ante Huachipato. Ojalá estar en alguno de los dos partidos", contó.

De las negociaciones, Rodríguez contó que "ellos (los dirigentes), mi representante y la gente del club, saben los números que se manejan y ellos se encargarán de decidir si sigo o no".

"Lo único que le pedí a mi agente es que me diga si nos quedamos o nos vamos, porque no quiero pensar en eso. Preferí aislarme, pero es imposible y uno trata de manejarlo de la mejor manera", comentó.

Finalmente, valoró la opción de que llegue Mauricio Isla a la U, diciendo que "no me parece mal que busquen a Isla o al que sea. Mauricio es un gran jugador y le daría mucho al club".