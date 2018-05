Pinilla también se rinde a Paredes: "Ojalá bata el récord, tenía capacidades de sobra para jugar en Europa"

El delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, también se sumó a las loas para Esteban Paredes, quien este martes se convirtió en el máximo anotador chileno en la Copa Libertadores de América, en la victoria por 2-0 de Colo Colo sobre Bolívar.

El ariete azul alabó al Tanque y salió al paso de las comparaciones que hacen los hinchas azules y del Cacique entre ambos. "Las redes sociales están llenas de animales, es difícil todo y a veces miro lo que sale y me río. No soy comparable con Paredes, yo no tuve la opción de jugar tantos torneos en Chile, estaría feliz si fuera el goleador histórico en Chile, tendría que jugar 20 años más acá".

"Esteban no tuvo la posibilidad de jugar mucho afuera y él tenía las capacidades de sobra para jugar en Europa, creo que su carrera hubiese sido muy diferente. Los récords están para batirlos, ojalá lo haga, pero que no nos haga más goles a nosotros", bromeó Pinilla en conversación con La Magia Azul.

Publimetro Chile Esteban Paredes es leyenda: se convirtió en el máximo goleador chileno en Copa Libertadores El Tanque escribió otra página en sus libros de oro. Tras anotar por Colo Colo ante Bolívar, alcanzó el récord de goles del fútbol nacional en el torneo.

En temas de la U, Pinigol aseguró que espera continuar en los azules, donde termina contrato a fin de año: "Conversamos a principios de año, pero nos metimos en este túnel sin fondo y no hemos reactivado las conversaciones. Terminó contrato en diciembre y quiero retirarme acá, pero tengo demasiado que entregar al club. Yo me quiero quedar, cuando sienta que no soy un aporte, me voy de inmediato, eso lo tengo muy claro".

Y consultado sobre el hecho de jugar lesionado, el delantero confesó que "yo jugué lesionado porque quise, nadie me obligó a jugar así, soy medio duro de cabeza y tuve partidos buenos y otros no tanto, pero al final tuve razón varias veces en que jugué en esas condiciones".

Además, alabó a Esteban Valencia, indicando que "para mí lo veo como un ídolo del club, sabe lo que es la U y es capaz de entrenarla, está haciendo un gran trabajo, recuperando el camino que teníamos a principios de año, hay que darle la opción para que muestre sus capacidades. La gente de casa sabe como funciona este club y estamos todos muy contentos por cómo está haciendo las cosas, con su staff y su equipo de trabajo, hoy lo principal es el beneficio de la U".

Finalmente, Pinilla expresó que "mis intereses personales están muy por debajo de la U, acá lo que importa es la gente, soy muy feliz de ser parte de esta historia, soy hincha desde que nací y voy a morir hincha. Para mí jugar por la U es lo máximo, espero hacerlo bien hasta que el físico lo permita, estar con los hinchas me hace muy feliz, me identifico mucho con ellos".