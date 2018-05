Gonzalo Espinoza quiere volver a la U: "La dirigencia lo sabe, pero es difícil negociar con los turcos"

El volante Gonzalo Espinoza asistió este viernes al Estadio Nacional para presenciar el duelo de Universidad de Chile frente a Palestino, y ahí reconoció su deseo de dejar el Kayserispor de Turquía para regresar a los azules.

"Siempre está la motivación de volver a la U porque yo soy hincha del club y me gustaría, pero no depende de mí. Negociar con un turco es difícil, porque son turcos, (risas), pero vamos a ver qué pasa, me encantaría", dijo Espinoza en Ñuñoa.

Además, el Bulldog reconoció que conversó con la dirigencia su deseo de volver a principio de año, pero afirma que es “difícil negociar con los turcos”, y que sólo depende de ellos regresar al CDA, dado que le queda un año de contrato.

¿Gonzalo volviste de vacaciones recién y de inmediato a ver a tu equipo?

Acá estoy apoyando a la U en mi primer día de vacaciones y la verdad es que mi primer panorama para hacer en Chile fue este.

Lo otro, sobre tu temporada en Turquía ¿Qué análisis te dejó?

Mi pasada por Turquía fue positivo grupalmente. Al principio fue un poco negativo, pero después me fui ganando un lugar.

Menos los últimos partidos..

Sí, en lo último no pude terminar de jugar por una lesión en el cuadriceps, pero bien, son experiencias que se van adquiriendo, por ahí me costó mucho el tema de la adaptación, el idioma, porque es una cultura muy diferente, pero dentro de todo muy bien.

¿Ha habido algún tipo de conversación con la dirigencia de la U para que vuelvas?

Por ahora nada, el deseo ellos siempre lo saben y sé que hay interés de parte de ellos, pero de conversaciones hasta ahora yo no sé nada, trato de mantenerme al margen de eso para estar tranquilo.

Pero tienes ganas de volver

La idea es no andar apurando cosas, si se da, se da, pero si no, no depende de la U ni tampoco de mí, depende completamente de los turcos porque tengo un año más de contrato todavía, entonces depende de eso.

¿Has seguido a la U?

Sí siempre, veo mucho los partidos de la U y estoy siempre pendiente de mis ex compañeros, tengo muchos amigos aquí entonces estoy tratando de siempre apoyarlos.

¿Crees que podrá salir de este difícil momento?

Sí, seguramente va a salir de este mal momento, tiene jugadores de jerarquía, son bajones que se tienen, pero hay que seguir apoyando porque estos jugadores van a salir adelante.