El lamento de Esteban Valencia tras la derrota de la U: "Siento que retrocedimos por todo lo que habíamos mostrado"

Universidad de Chile perdió por 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional donde los dirigidos por Esteban Valencia no fueron capaces de sostener la ventaja inicial y los árabes le dieron vuelta el partido en cuatro minutos.

Por lo mismo, el técnico interino de los azules no quedó conforme con la caída y lamentó los errores defensivos que le costaron el partido, ya que siente que están retrocediendo en ese aspecto.

"Creo que afrontamos muy bien el partido, tuvimos 20 a 25 minutos muy buenos donde abrimos el marcador y tuvimos el control del juego que es lo que queremos siempre con el equipo", sostuvo Valencia tras el duelo.

"Después tuvimos unas salidas muy malas que no nos permitió tener la solidez defensiva que venía mostrando y lo pagamos caro porque el rival nos anotó dos goles muy rápido. En el segundo tiempo buscamos variantes pero Palestino se refugió bien y no pudimos revertir", agregó.

La disconformidad del Huevo era total y aseguró que "buscamos tener el control del juego desde la defensa y sabíamos que ellos iban a buscar recuperar el balón con un error defensivo y lo hicieron y eso me deja un poco frustrado porque no estuvimos atentos a esas jugadas".

"No fuimos claros, no fuimos finos, caímos mucho en el pelotazo y cuando un equipo está bien parado defensivamente es fácil revertir esas situaciones. Lo que me tiene apenado es que el equipo había alcanzado un buen nivel y hoy dimos un par de pasos atrás y siento que retrocedimos por todo lo que habíamos mostrado".

Finalmente, se refirió al descontrol del equipo en los últimos minutos donde fue expulsado Lorenzo Reyes y Gustavo Lorenzetti, estando en el banco de suplente e indicó que "obviamente que se sabe que el equipo viene de situaciones difíciles y estando los 11 jugadores en el campo estas fácil revertir las situaciones y pese a que queda poco tiempo la expulsión de Lolo (Reyes) nos terminó perjudicando, porque en el fútbol de hoy no se puede quedar con un jugador menos".