Martín Palermo: "Esteban Paredes es el jugador chileno con el que más me identifico"

El entrenador de Unión Española, Martín Palermo, llenó de elogios a Esteban Paredes, quien tras sus goles a Bolivar se convirtió en el futbolista chileno con más goles en Copa Libertadores, además de entrar al top 20 de goleadores históricos del torneo de clubes más importante del continente.

Además, el Tanque está a solo 14 goles de Francisco Valdés para convertirse en el goleador histórico de la primera división de nuestro fútbol. Un gran momento que inquieta a Unión Española, próximo rival de los albos por el torneo chileno.

El Loco se deshizo en elogios para el goleador de el Cacique. "Quizás el que más me identifica es Paredes, como jugador creo que es el jugador chileno con el que me identifico dentro de una cancha", declaró el ex artillero, que convirtió un gol más que Paredes en la Libertadores.

Ante la posibilidad de ser superado, el ex delantero argentino manifestó que "en esto de estadísticas siempre hay uno que aparecerá con el tiempo. Ahora, es reciente lo de Paredes y que tenga la posibilidad de pasarme no sólo a mí, también hay tres o cuatro por encima mío, demuestra cada partido la calidad de jugador que es y ojalá tenga la posibilidad en el siguiente partido o tendrá que pasar de ronda o jugar la próxima Copa Libertadores".

Sobre el partido que los enfrenta a los de Hector Tapia, Palermo no se fía de la posibilidad de que el Cacique ocupe un equipo alternativo, pensando en el compromiso del jueves con Atlético Nacional en Medellín.

"A veces no sabes qué es más beneficioso, porque si pone a los titulares piensas que se van a cuidar, y si pones a los que no lo hacen habitualmente se van a querer mostrar, tener posibilidad en el equipo, entonces es un arma de doble filo el pensar en un equipo u otro", manifestó el estratega de Unión.

Hispanos y albos se enfrentan en el Estadio Santa Laura este sábado a las 17:30 horas por la décima cuarta fecha del torneo nacional y podrás seguirlo en el minuto a minuto de El Gráfico Chile.