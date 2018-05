Bomba de Platini: el Mundial de 1998 estaba "arreglado" para una final Brasil-Francia

El francés Michel Platini, ex presidente de la UEFA inhabilitado durante cuatro años, reveló una bomba este viernes, al asegurar que el Mundial de 1998 estaba arreglado para una final entre Brasil y Francia.

"Jugábamos en casa y había que aprovecharlo. No estuvimos esperando durante seis años organizando el Mundial para que quedara en nada. Se hicieron pequeños arreglitos. ¿Crees que los otros no hicieron cosas parecidas en los otros mundiales?", confesó Platini en el adelanto de una entrevista difundida hoy por la radio "France Bleu".

En aquella época, Platini, una leyenda del fútbol francés, era copresidente del comité francés de organización del Mundial y aseguró que la forma de "arreglarlo" era que ambos equipos no se enfrentaran hasta la final.

Para eso, debían caer en grupos específicos, en este caso el local quedó en el A y los brasileños lo hicieron en el C, así no se podían medir hasta la definición en St. Denis si ganaban sus zonas. "Una final Francia-Brasil era el sueño de todo el mundo", reconoció.

Los dos países cumplieron con el guión trazado por Platini y jugaron el encuentro decisivo el 12 de julio de 1998 en el Stade de France de Saint-Denis, donde les Bleus vencieron por 3-0.

Former UEFA President Michel Platini has admitted that the 1998 World Cup was set up so that France and Brazil could not meet until the final.

