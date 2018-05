Los bipolares medios ingleses no tuvieron piedad de Alexis: "Lamentable", "pobre" y "pésimo"

El Manchester United de Alexis Sánchez perdió la final de la FA Cup por 1-0 ante Chelsea y se quedaron sin títulos esta temporada. Los Blues convirtieron el único tanto del partido mediante un penal ejecutado por Eden Hazard, pero la mayor diferencia la marcaron en el juego, sobre todo en el primer tiempo.

Por eso, la prensa inglesa no perdió la oportunidad para criticar a Alexis por su rendimiento en la final. Los principales medios cuestionaron al chileno, ya que no tuvo una buena participación en Wembley.

En The Guardian fue una crítica general al equipo, señalando que "pasaron varios minutos (después del gol de Chelsea) antes que el United encontrara la cohesión en ataque". Y sobre Sánchez lo calificó con un 5 (de un máximo de 10) e indicó que "mostraba atisbos de calidad y, ocasionalmente, un ágil movimiento de pies pero no fue cuidadoso en la posesión. Otro partido frustrante con la camiseta de United".

Para el diario Mirror, por su parte, Alexis fue "incapaz de ejercer la influencia que requería el United, a pesar de trabajar duro durante todo el partido" y lo calificaron con nota 6.

Mucho más duro fue el portal Manchester Evening News, que calificaron con nota 4 de 10 al tocopillano y describieron su partido como "periférico y lamentable. Es mejor que la temporada termine pronto, de lo contrario, el chileno podría haber sufrido una degradación adecuada".

Mientras que el sitio de hinchas Old Trafford Faithful fue duro con el tocopillano, al que le dio un 3: "Muy pobre, muchos toques, malos pases y jamás pudo hacer algo de daño. Su actuación fue pésima".

Alexis no ha tenido su mejor temporada desde la llegada a Old Trafford a principio de año, donde venía con el cartel de gran figura y con el mejor sueldo de la Premier League, luego de una bullada salida de Arsenal.