Alexis Sánchez da la cara y hace un balance en Manchester United: "Ha sido difícil adaptarme"

La 2017-2018 fue una temporada convulsionada para Alexis Sánchez. La figura chilena pasó de Arsenal a Manchester United, el coloso de la Premier League, donde sumó más críticas que alabanzas, debido a que le costó adaptarse al estilo de juego de José Mourinho, según dio a conocer el propio atacante nacional.

En declaraciones que reprodujo Mirror, el ex Colo Colo dijo que "tal vez he encontrado difícil adaptarme al estilo de juego y he estado conociendo a mis nuevos compañeros", en clara alusión a su bajo nivel con los Diablos Rojos.

La misma publicación agrega que Alexis comentó que "necesitamos estar focalizados y concentrados en los partidos. Eso es lo que hacen los grandes equipos y creo que United es un gran equipo, así que eso es lo que tenemos que hacer a futuro".

"Manchester United es un club enorme que siempre aspira a ganar grandes trofeos y eso es lo que estoy tratando de lograr. Quiero intentar seguir mejorando para poder que esto ocurra. Creo que United realmente es un club muy grande a nivel mundial y más aún en Inglaterra, donde es el más grande", añadió el formado en Cobreloa.

Por último, Alexis hizo referencia al pasado para dar cuenta que espera mejorar su nivel la próximo temporada. "También tuve grandes jugadores en Barcelona, algunos con mucha experiencia que tenían una gran calidad. Creo que United no es demasiado diferente en cuanto al tamaño y la estatura. Sin embargo, todavía tenemos áreas donde podemos mejorar, y podemos hacerlo día a día".

Alexis Sánchez remató una irregular campaña en 2017-2018, sin títulos y con el deseo de poder consolidarse en el cuadro más grande de Reino Unido.