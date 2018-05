Apoyo para Guerrero: capitanes de los rivales de Perú en el Mundial piden que Paolo juegue

El delantero peruano Paolo Guerrero había sido condenado a seis meses sin poder jugar fútbol por consumir benzoilecognina, un derivado de la cocaína, pero el TAS aumentó la sanción a 14 meses, por lo que el atacante recién podría volver a jugar el 9 de enero del próximo año, es decir, no podrá disputar el Mundial de Rusia.

El revuelo por la ausencia del Depredador fue noticia en todo el mundo y es, sin duda, la ausencia más bullada de la copa. Aún así el ariete no pierde la fe y con ayuda de FifPro, la asociación mundial de futbolistas, está apelando a la decisión.

Sin embargo, Guerrero recibió este lunes un apoyo grande e inédito. Hugo Lloris, Simon Kjaer y Mile Jedinak, capitanes de Francia, Dinamarca y Australia respectivamente, se sumaron a la agrupación gremial en el alegato a la FIFA, los tres países rivales de Perú en el grupo C del Mundial.

Guerrero se encuentra actualmente en Zurich a la espera de una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para explicarle su situación personal y convencerlo de poder jugar su primer Mundial.

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989 and Mile #Jedinak has been sent to @FIFAcom. #Solidarity pic.twitter.com/4fGZLSgA2a

— FIFPro (@FIFPro) May 21, 2018