Las estrellas que tendrá Manuel Pellegrini en su regreso a la Premier League

Después de un triste paso por China, Manuel Pellegrini retorna a los grandes escenarios de la Premier League, donde querrá hacer grande a West Ham United, club modesto, pero que tiene un plantel con varias estrellas.

Uno de sus jugadores más destacados y famosos a nivel global es el mexicano Javier Hernández, conocido popularmente como Chicharito. El goleador tuvo una irregular campaña con los Martilleros, pero igual se dio el lujo de anotar ocho tantos en la última temporada de la Premier, siendo el segundo artillero del equipo en el campeonato inglés.

Pero el azteca no es máxima estrella de los Hammers, porque su futbolista más destacado en el pasado torneo fue el austríaco Marko Arnautovic, el jugador por el que West Ham ha pagado más para tenerlo en sus filas. El ex Stoke City llegó a la red en 11 oportunidades, y le entregará versatilidad al Ingeniero, porque lo puede usar por los costados o como delantero centro.

Los de Londres también tienen en su nómina a un mundialista, ya que Manuel Lanzini, citado por Jorge Sampaoli por Argentina para la Copa del Mundo, es el 10 del equipo. En la última campaña jugó 27 partidos y marcó cinco goles. Sin duda, el ex River Plate será fundamental en el nuevo elenco del chileno.

Otros de las figuras que tiene el elenco lila son el experimentado Patrice Evra, el ex seleccionado inglés Michail Antonio, el ex Liverpool Andy Carroll, y los ex conocidos de Pellegrini en Manchester City Pablo Zabaleta y Joe Hart.