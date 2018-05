¿Lo llama de vuelta? Padre de arquero que fue desafectado por Sampaoli hizo pedazos al casildense

El técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, sufre por la lesión de su arquero titular Sergio Romero, quien quedó fuera del Mundial de Rusia por una lesión en la rodilla que le impedirá estar en su tercera Copa del Mundo seguida.

Chiquito era uno de los tres metas convocados por Sampaoli al Mundial junto con Wilfredo Caballero y Franco Armani; dejando afuera a un habitual suplente: el portero de Tigres de México, Nahuel Guzmán.

Esa situación provocó el enojo del padre del Patón, Jorge Guzmán, quien en su cuenta de Facebook se mofó y destruyó la imagen del casildense, publicando una una caricatura donde aparece con una polera de la Selección Chilena.

Con la leyenda “De espalda al sueño”, acompañada de una carta, Guzmán ataca duramente a Sampaoli, recibiendo comentarios de todo tipo de hinchas, algunos pidiendo por su presencia y otros aprobando la decisión del técnico.

El arquero indicó que "con todo el respeto del mundo prefiero no hablar de la selección, seguramente en unos días voy a hablar del tema, no ahora. ¿Qué hizo mi papá? No sé qué posteó. Me imagino o lo sospecho, pero no sé. Ya es grande".

Ahora, el panorama puede cambiar completamente, ya que el compañero de Eduardo Vargas podría ser nominado nuevamente por la lesión de Romero. Un hecho que aún no es confirmado.