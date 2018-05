Los 60 millones de pesos que impiden a Cobreloa despedir a Rodrigo Pérez

A inicio de temporada, la dirigencia de Cobreloa puso sus fichas en Rodrigo Pérez para así liderar el proyecto que llevaría al equipo de regreso a la Primera División. Para desgracia de los loínos, los resultados deportivos no se han dado y hoy, a 13 fechas del inicio, los nortinos se encuentran en el noveno lugar de la tabla a ocho unidades del puntero.

El escenario obviamente ha generado molestia en la dirigencia de Cobreloa, que en las últimas horas se ha reunido con el cuerpo técnico para negociar la forma de terminar de manera anticipada su contrato. Dichas tratativas tuvieron una respuesta negativa de parte de Pérez y compañía.

De acuerdo a lo que sostiene el presidente de Cobreloa, Walter Aguilera, la principal traba de las negociaciones sería la indemnización que pide el técnico. "La molestia que tenemos es grande y pensamos que el tema necesita un cambio, pero lamentablemente no podemos tomar una decisión que nos cueste cerca de 60 millones de pesos", comenzó explicando.



En conversación con el diario El Mercurio de Calama, el timonel complementa que "por más cláusulas que puedan existir, hoy los tribunales no las toman en cuenta y piden que se respete hasta el final de los contratos. Por ello, si despedíamos al técnico y no le pagábamos hasta fin de año, lo más seguro es que si nos demandaba en tribunales, perdíamos".

Previo a la reunión, el técnico Rodrigo Pérez habló con el programa En La Línea y reafirmó su postura de no renunciar: "Nunca fui un cagón ni me arranqué de nada, al contrario, seguiré trabajando y luchando como ha sido mi vida. Soy de trabajo, no de vender la pomada ni crear falsas expectativas. Si ahora el presidente o la Comisión de Fútbol no quieren que estemos, tendremos que sentarnos con ellos y ver la situación".