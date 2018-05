Kudelka juega al misterio en Argentina: "Hay gestiones con la U, pero estamos evaluando"

El argentino Frank Darío Kudelka está a un paso de fichar como nuevo técnico de Universidad de Chile, convirtiéndose en el reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos, quien dejó la banca azul tras los malos resultados.

El entrenador trasandino, que tuvo un gran paso por Talleres de Córdoba, reconoció que hay "gestiones" con la U, pero que aún no hay nada definido, jugando al misterio con su futuro.

"Sé que había gestiones con la U de Chile, pero trato de estar tranquilo en estos momentos. Todavía no me ha comentado nada mi representante", expresó el técnico en el programa A la Cancha de Radio Continental de Córdoba.

Sobre su futuro, Kudelka explicó que "estoy en Córdoba todavía, rechacé una oferta del Emelec en Ecuador, porque quería estudiar más la decisión. Gracias a Dios hay bastantes posibilidades, estamos evaluando sin apuro, las opciones son todas del exterior, hay alguna en Argentina, pero todavía hay que esperar".

Y de su salida de Talleres, el DT indicó que "entendía que era el momento, me quedaría a vivir toda la vida en Talleres, pero entendí que era el momento de partir. Acá no hay desgaste, no he sufrido el deseo de irme, pero entendí que me sentía mas integro, desde la contundencia de decir, que otro ocupe mi lugar. Entiendo que en la vida cumplimos ciclos".

"Era muy importante para mi hacer que Talleres ingrese a una copa. Para mi el rasgo mas importante que me llevo es haber podido hacer que el equipo se identifique con una forma de jugar y por otro lado ver la cara de alegría de la gente", dijo.