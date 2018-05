Mascherano va a la "guerra" con Argentina en el Mundial: "Esta es mi última batalla y voy directo a morir"

Durante la última semana, el técnico Jorge Sampaoli recibió miles de críticas por la nómina que llevará al Mundial de Rusia. Más allá de las ausencias, la presencia de Javier Mascherano fue bastante comentada por la hinchada argentina, quienes creen que a pesar de la experiencia del jugador, era momento de darle la oportunidad a una nueva generación.

Mascherano enfrenta la opinión de los fanáticos y la posibilidad de ser suplente en el evento deportivo más importante del mundo. "Soy un soldado: estoy disponible para lo que el entrenador me necesite tanto dentro como fuera de la cancha. Ese es mi rol hoy en día. Esta es mi última batalla y voy directo a morir. He competido toda mi vida y es mi deber hacerle la elección al entrenador lo más difícil posible. Todo lo que conseguí me lo gané a pulmón", apuntó el volante.

A sus 33 años, el jugador que ha participado en tres mundiales con Argentina, reconoce que el tiempo pasa y las posibilidades de alzar la copa se hace cada vez más complicada: "Está claro que para mí es la última chance. Ojalá podamos estar a la altura de la competencia. Lo más importante es mostrar a una Argentina competitiva".

Ante las expectativas de su país y de todo el mundo con respecto a lo que hará el plantel trasantino, Mascherano prefirió poner la pelo en el piso y apuntó que "una Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos para ir a competir. Después se verá para qué está la Selección. Sería un error pensar en una hipotética semifinal o final. Es fundamental empezar bien, después el Mundial te va mostrando el camino".