O'Higgins reacciona ante embosca a Milito y promete acciones legales contra hinchas: "Acá no hay gangsters"

Las últimas horas han sido complicadas para el plantel, cuerpo técnico y dirigencia de O'Higgins. Tras la derrota ante Unión La Calera, un grupo de hinchas celestes realizaron una embosca al técnico Gabriel Milito, con la intención de detener su automóvil y obligarlo a renunciar inmediatamente de la institución, debido a los malos resultados que ha obtenido este 2018.

La acción de los fanáticos obviamente generó un repudio en la dirigencia de rancagüina, que a través de su presidente, Ricardo Abumohor, confirmó que "se establecerán las acciones legales contra la gente que atente la actividad. Estamos hablando de un club (…) acá no hay gangsters, y que existan estas actitudes matonescas no corresponde".

Pero las palabras del timonel no quedaron ahí, puesto que aseguró que "las actitudes que existieron ayer no corresponden a la seriedad del club. No es aceptable (…) cuando un grupo de hinchas llega al Monasterio (centro de entrenamientos) gritando improperios, donde el cuerpo técnico accede a conversar, ingresan cuatro personas a conversar, cambian ideas y se van normal; y después existan encerronas y faltas de respeto. La institución no lo puede permitir".

Con respecto a la continuidad de Milito, Abumohor prefirió no dar una respuesta concreta pero apuntó que "si el cuerpo técnico se tuviera que ir, se va a ir porque los análisis lo ameriten. Estamos hablando de gente seria, con trayectoria. Están haciendo sus pasos, como Berizzo o Sampaoli".